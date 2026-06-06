Барко отозвал иск против «Индепендьенте» и хочет вернуться в клуб

Полузащитник «Спартака» аргентинец Эсекьель Барко отозвал свой иск против «Индепендьенте» на сумму 869 тысяч долларов. Об этом он рассказал изданию De La Cuna Al Infierno .

Сумма иска с учетом инфляции составила около двух миллионов долларов. Барко пояснил, что передал эти деньги на реконструкцию тренировочной базы перед отъездом в США почти восемь лет назад. По его словам, ничего не было сделано.

«Никто из „Индепендьенте“ не связался со мной, чтобы попытаться уладить ситуацию. Это очень сильно меня задело. [Генеральный секретарь клуба] Даниэль Сеоане одним звонком быстро достиг соглашения. Разрешение этой ситуации для меня замечательно», — заявил Барко.

Спортсмен подчеркнул, что «Индепендьенте» — в его сердце и он хочет вернуться в клуб. Барко признался, что по возможности смотрит матчи «красных» и поддерживает связь с игроками.

В «Спартак» Барко перешел летом 2024 года, у него контракт на три года. В мае 2026 года выиграл с командой Кубок России.