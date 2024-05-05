Футбольный клуб ПСВ впервые с 2018 года выиграл чемпионат Нидерландов | 360°

Спорт 05 мая 2024, 17:59 Футбольный клуб ПСВ впервые с 2018 года выиграл чемпионат Нидерландов ПСВ стал 25-кратным чемпионом Нидерландов по футболу РИА «Новости»

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ПСВ обыграл «Спарту» в матче 32-го тура Эредивизии и досрочно получил статус 25-кратного чемпиона Нидерландов. Игра завершилась со счетом 4:2. Об этом сообщил «Чемпионат».

Футбольный клуб ПСВ набрал 87 очков после 32-х туров нидерландского чемпионата. Команда из Эйндховена обогнала «Фейеноорд» на 12 очков. У этого клуба есть игра в запасе, но даже в случае победы в каждом из оставшихся трех туров спортсмены из Роттердама не смогут обогнать ПСВ.

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Игра проходила ожесточенно, уже на восьмой минуте гол забил полузащитник «Спарты» Абемли Мето Силу. Счет уравнялся на 19-й минуте после автогола защитника роттердамского клуба Саида Бакари.

На 26-йминуте мяч в ворота противника отправил нападающий ПСВ Жоан Бакайоко, но его одноклубник, нападающий Жоан Бакайоко через несколько минут забил гол в свои ворота. Следующее изменение в счете произошло только на 67-й минуте: Оливье Боскальи вновь вывел ПСВ вперед. Финальный гол забил Джордан Тезе на 78-й минуте.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на экс-игрока «Аякса» и сборной Нидерландов. Спортсмен отправлял сотрудницам клуба непристойные фотографии.