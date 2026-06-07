Чернышенко: атлеты из России смогут выступить под флагом в 12 видах спорта

Российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном страны в 12 олимпийских видах спорта. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума.

«Взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта», — сказал он.

Чернышенко добавил, что речь идет о таких видах спорта, как плавание, прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло. Кроме того, сняты ограничения на участие в международных соревнованиях под своим флагом для боксеров, дзюдоистов и фехтовальщиков. Также в этот список вошли такие виды спорта, как прыжки на батуте, спортивная борьба, тхэквондо, спортивная и художественная гимнастика.

Как отметил Чернышенко, Россия видит готовность к диалогу со стороны МОК.

Ранее Илья Авербух назвал адской несправедливостью недопуск российских фигуристов к международным соревнованиям.