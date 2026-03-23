Ассоциацию лыжных видов спорта России возглавил Дмитрий Свищев
Пост руководителя Ассоциации лыжных видов спорта России занял первый заместитель председателя думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Его кандидатуру члены объединения утвердили на общем собрании. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.
На посту руководителя Ассоциации Свищев сменил президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, возглавлявшей организацию с 2020 года.
Дегтярев заявил, что Свищев давно поддерживает российский спорт, а также более 15 лет руководит Федерацией керлинга и с 2024 года состоит в исполкоме Олимпийского комитета России.
Министр добавил, что после занятия поста Ассоциации лыжных видов спорта России Свищев станет кандидатом в президенты Объединенной федерации видов спорта и сноуборда, которую создадут в ближайшее время.
«Консолидация всех ресурсов, кадровое обновление, проактивная позиция на международной арене, развитие в регионах, укрепление спортивного резерва, массовость — будут в фокусе внимания нового руководства», — объявил Дегтярев.
Он напомнил, что в этом году российские спортсмены приняли участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Италии. Это стало возможным после выигранного в Спортивном арбитражном суде иска к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.
Российская паралимпийская сборная по итогам медального зачета вошла в тройку призеров по общему количеству наград. Команда из шести человек завоевала 12 медалей, из которых восемь — золотые.