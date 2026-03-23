Ассоциацию лыжных видов спорта России возглавил Дмитрий Свищев

Пост руководителя Ассоциации лыжных видов спорта России занял первый заместитель председателя думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Его кандидатуру члены объединения утвердили на общем собрании. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев .

На посту руководителя Ассоциации Свищев сменил президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, возглавлявшей организацию с 2020 года.

Дегтярев заявил, что Свищев давно поддерживает российский спорт, а также более 15 лет руководит Федерацией керлинга и с 2024 года состоит в исполкоме Олимпийского комитета России.

Министр добавил, что после занятия поста Ассоциации лыжных видов спорта России Свищев станет кандидатом в президенты Объединенной федерации видов спорта и сноуборда, которую создадут в ближайшее время.

«Консолидация всех ресурсов, кадровое обновление, проактивная позиция на международной арене, развитие в регионах, укрепление спортивного резерва, массовость — будут в фокусе внимания нового руководства», — объявил Дегтярев.

Он напомнил, что в этом году российские спортсмены приняли участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Италии. Это стало возможным после выигранного в Спортивном арбитражном суде иска к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Российская паралимпийская сборная по итогам медального зачета вошла в тройку призеров по общему количеству наград. Команда из шести человек завоевала 12 медалей, из которых восемь — золотые.