Артем Дзюба получил 100 штрафов за нарушение ПДД меньше чем за год

Shot: футболист Дзюба получил 100 штрафов за нарушение ПДД меньше чем за год

Футболист Артем Дзюба заработал 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения меньше чем за год. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации издания, большая часть штрафов записана на Mercedes-Benz AMG S63. Они касаются превышения скорости, нарушения дорожной разметки и езды с непристегнутым ремнем безопасности.

Всего за автомобилем Дзюбы числится свыше 300 зарегистрированных нарушений. Например, за 3 августа футболист получил пять штрафов за превышение скорости.

Журналисты уточнили, что с прошлого октября Дзюба уплатил около 88 тысяч рублей. При этом на данный момент спортсмен еще должен шесть тысяч рублей.

В мае у Дзюбы закончился контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Новую команду спортсмен пока не нашел, однако успел сняться в сериале, где исполнил роль самого себя.