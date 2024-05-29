Дзюба покинет «Локомотив»

Московский «Локомотив» сообщил об уходе футболиста Артема Дзюбы

Pavel Kashaev/Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба покидает команду. Об этом сообщила пресс-служба «железнодорожников». Причины не озвучиваются.

«Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!» — написали в Telegram-канале клуба.

Дзюба пришел в команду в феврале 2023 года и за полтора сезона провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач. Кроме того, спортсмен обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

«Этот путь был недолгий, но такой яркий. Самоотдача. Мастерство. Неравнодушие. <…> Спасибо за все», — подытожили авторы канала и проиллюстрировали пост видеофрагментом одного из матчей Дзюбы.

В декабре 2023 года нападающий «Локомотива» оскандалился дракой с футболистом своей команды Сергеем Пиняевым после матча РПЛ против «Спартака».

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