Дзюба покинет «Локомотив»

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба покидает команду. Об этом сообщила пресс-служба «железнодорожников». Причины не озвучиваются.

«Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!» — написали в Telegram-канале клуба.

Дзюба пришел в команду в феврале 2023 года и за полтора сезона провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач. Кроме того, спортсмен обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

«Этот путь был недолгий, но такой яркий. Самоотдача. Мастерство. Неравнодушие. <…> Спасибо за все», — подытожили авторы канала и проиллюстрировали пост видеофрагментом одного из матчей Дзюбы.

В декабре 2023 года нападающий «Локомотива» оскандалился дракой с футболистом своей команды Сергеем Пиняевым после матча РПЛ против «Спартака».