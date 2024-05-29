Дзюба покинет «Локомотив»
Московский «Локомотив» сообщил об уходе футболиста Артема Дзюбы
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба покидает команду. Об этом сообщила пресс-служба «железнодорожников». Причины не озвучиваются.
«Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!» — написали в Telegram-канале клуба.
Дзюба пришел в команду в феврале 2023 года и за полтора сезона провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач. Кроме того, спортсмен обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.
«Этот путь был недолгий, но такой яркий. Самоотдача. Мастерство. Неравнодушие. <…> Спасибо за все», — подытожили авторы канала и проиллюстрировали пост видеофрагментом одного из матчей Дзюбы.
В декабре 2023 года нападающий «Локомотива» оскандалился дракой с футболистом своей команды Сергеем Пиняевым после матча РПЛ против «Спартака».