Аршавин против Легкова. В Москве прошел благотворительный матч легенд футбола и звезд-лыжников

В Москве на стадионе «Сапсан Арена» прошел благотворительный матч с участием легенд российского футбола и звезд биатлона и лыжных гонок. Его организовали благотворительные фонды «Пари и побеждай» и «Дополнительное время». В рамках мероприятия собрали более одного миллиона рублей для ветеранов спорта, рассказал корреспондент 360.ru Александр Молочко.

По словам учредителя благотворительного фонда «Дополнительное время» Олеси Серегиной, сложно понять, зачем помогать возрастным спортсменам.

«Вроде бы у них есть ноги, руки, они спортсмены, сильные, волевые, должны сами сего добиваться. На самом деле это очень сложная группа людей, особенно возрастные, которые защищали нашу страну, которые добивались медалей на Олимпиаде. И сейчас мы про них забываем, тотально забываем. И наша задача делать так, чтобы они продолжали Получать удовольствие от этой жизни. Продолжали заниматься спортом, а они хотят», — пояснила она.

На поле вышла команда Андрея Аршавина, в которую вошли Владислав Радимов, Игорь Семшов и Павел Погребняк. Им противостояла команда лыжников и биатлонистов, которую представляли олимпийский чемпион Александр Легков, призеры Игр Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Заслуженный мастер спорта России, футболист Павел Погребняк отметил высокий профессионализм и ответственность возрастных спортсменов. Он признался, что впервые будет играть с лыжниками и пошутил, что, «главное, чтобы на второй круг не отправили или не подстрелили в спину».

В первом тайме счет на табло был в пользу лыжников — 3:2. Возможно, футболисты поддались соперникам. Но второй тайм расставил все по своим местам и команда Аршавина выиграла со счетом 7:5.

До этого в марте в Щелкове прошли соревнования по мини-футболу для юных спортсменов с ограниченными возможностями.