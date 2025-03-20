Турнир по мини-футболу для детей с ограниченными возможностями прошел в Щелкове

Соревнования по мини-футболу Специальной Олимпиады Московской области прошли в Щелкове. В играх приняли участие 72 спортсмена с ограниченными возможностями здоровья из восьми округов.

Победителями в возрастной группе от 12 до 15 лет стала команда «Шаховская школа-интернат-1». В категории от 16 лет и старше первое место заняли спортсмены Старогородковской СКОШИ имени Фурагиной А.В «Одинец» из Одинцовского округа.

Соревнования организовали региональное отделение Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» по Подмосковью и Министерство физической культуры и спорта региона.