Турнир по мини-футболу для детей с ограниченными возможностями прошел в Щелкове

Соревнования по мини-футболу Специальной Олимпиады Московской области прошли в Щелкове. В играх приняли участие 72 спортсмена с ограниченными возможностями здоровья из восьми округов.
Победителями в возрастной группе от 12 до 15 лет стала команда «Шаховская школа-интернат-1». В категории от 16 лет и старше первое место заняли спортсмены Старогородковской СКОШИ имени Фурагиной А.В «Одинец» из Одинцовского округа.
Соревнования организовали региональное отделение Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» по Подмосковью и Министерство физической культуры и спорта региона.
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