«Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии впервые с 2004 года

Лондонский «Арсенал» досрочно выиграл чемпионат Англии по футболу впервые с сезона-2003–2004 годов. Команда обеспечила себе титул после того, как «Манчестер Сити» потерял очки в матче 37-го тура с «Борнмутом».

Встреча в Борнмуте завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 39-й минуте благодаря голу Эли Жуниора Крупи, который установил рекорд Английской премьер-лиги по числу мячей в дебютном сезоне среди игроков не старше 19 лет. «Манчестер Сити» ушел от поражения только в компенсированное время — на 95-й минуте отличился Эрлинг Холанд.

После этой ничьей у «Сити» осталось 78 очков, и команда за тур до финиша утратила шансы догнать «Арсенал», который набрал 82 балла.

Для лондонского клуба этот титул стал первым за 22 года и 14-м в истории. Чаще чемпионат Англии выигрывали только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», у которых по 20 побед.

Ничья также принесла исторический успех «Борнмуту». Команда впервые гарантировала себе участие в еврокубках. С 56 очками и серией из 17 матчей без поражений клуб финиширует как минимум на седьмом месте и сыграет в Лиге Европы, сохранив при этом шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Матчи заключительного, 38-го тура пройдут 24 мая. «Манчестер Сити» дома встретится с «Астон Виллой», а «Борнмут» на выезде сыграет с «Ноттингем Форест».

Ранее лондонский «Тоттенхэм» объявил о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера. Клуб не раскрыл детали соглашения, но подчеркнул, что контракт с итальянским специалистом заключили на длительный срок.