Спорт 04 мая 2024, 16:01 «Это же унижение». Мостовой — о женщинах-судьях на мужских матчах Экс-футболист Мостовой назвал унижением судейство женщин на матчах мужчин РИА «Новости»

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Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой высказался о дисквалификации главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику арбитра Веры Опейкиной после матча со «СКА-Хабаровск». Об этом сообщило издание «Чемпионат».

«Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!» — подчеркнул Мостовой.

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Его также удивили сроки дисквалификации Тихонова. Пять матчей — это слишком много, завил экс-футболист.

После поражения команды в матче Первой лиги со счетом 3:0 Тихонов отметил, что Опейкина совершила ошибки, за которые ее надо «отправить в Махачкалу». Тренера дисквалифицировали на пять матчей.

В ноябре 2023 года главного тренера хоккейного СКА Романа Ротенберга дисквалифицировали на один матч регулярного чемпионата за критику судей.