Хорватия победила в матче с Панамой на ЧМ-2026

Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Игра группы L состоялась в Торонто. Мяч в ворота Панамы на 54-й минуте забил вышедший на замену Анте Будимир. В таблице квартета лидирует сборная Англии, затем идут Гана, Хорватия и Панама. Последняя потеряла шансы на выход плей-офф турнира.

В заключительном туре 27 июня Панама сразится с Англией, Хорватия — с Ганой. Впервые чемпионат мира проходит с участием 48 национальных команд. Окончание турнира — 19 июля.

Накануне сборная Франции обыграла Ирак в матче второго тура группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.