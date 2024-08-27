Фигуристку «Академии Плющенко» дисквалифицировали за мельдоний

РУСАДА сообщило о дисквалификации фигуристки Горобченко на пять лет за допинг

Фигуристка Варвара Горобченко не прошла допинг-контроль, специалисты нашли в ее пробах два запрещенных вещества. Спортсменку дисквалифицировали на пять лет, сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Имя 17-летней воспитанницы «Академии Плющенко» вошло в обновленный стоп-лист. По данным РУСАДА, Горобченко заподозрили в употреблении мельдония и сибутрамина. Ее дисквалифицировали с 15 мая 2023 года по 14 мая 2028 года.

Кроме фигуристки агентство отстранило на четыре года пауэрлифтера Ивана Рака и борца греко-римского стиля Тембулата Абазова. Анализы первого показали присутствие в организме лигандрола, второго — метаболита метандиенона.

В 2016 году за употребление мельдония наказали теннисистку Марию Шарапову, сообщили «Известия». Международная федерация тенниса (ITF) отстранила ее от соревнований, а ООН лишила статуса посла доброй воли.