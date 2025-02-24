Одним из ключевых факторов успеха нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина является поддержка семьи. Такое мнение высказал бывший главный тренер национальной команды России Владимир Плющев в беседе с « Газетой.ru ».

Рассуждая о достижениях хоккеиста и его отличной физической форме в 39 лет, наставник подчеркнул важность совокупности различных аспектов, влияющих на результаты спортсмена. Среди них он выделил природные данные и мотивацию.

«Семейный фактор тоже, наверное, играет роль. В семье все хорошо, у него достаточно положительных эмоций, чтобы быстро восстанавливаться и решать задачи, которые перед ним стоят», — добавил тренер.

Напомним, 23 февраля команда «Вашингтон» одержала убедительную победу над соперниками из «Эдмонтона» со счетом 7:3. Во время матча Овечкин забил три гола.