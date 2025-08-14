Американский нападающий Рокко Гримальди перешел в петербургский СКА

Менее чем за сутки произошли два трансфера в СКА. После канадского нападающего Джозефа Бландизи армейский клуб пополнил еще один атакующий игрок — американец Рокко Гримальди. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Гримальди переходит в Петербург из «Чикаго Вулвз», где выступал в АХЛ в течение последних двух сезонов. Ранее он играл в НХЛ за «Флориду», «Колорадо» и «Нэшвилл». Несмотря на невысокий рост (168 см), Гримальди активен в силовой борьбе. На чемпионате мира 2023 года он стал лучшим бомбардиром, набрав 14 очков в 10 матчах.

В активе игрока 203 игры и 67 очков в НХЛ, а также 499 встреч и 428 баллов в АХЛ.