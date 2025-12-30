Бывший чемпион мира по шахматам Владимир Крамник подал в суд на ФИДЕ после того, как организация обвинила его в харассменте и унижении достоинства личности. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Он уточнил, что речь идет о предварительном производстве, а основной иск команда юристов подаст позже. Это связано с особенностями процессуального права в Швейцарии, где расположена штаб-квартира шахматной федерации.

Скандал вокруг Крамника разгорелся после смерти американского шахматиста Даниэля Народицкого, в которой обвинили и самого 14-го чемпиона мира. Поводом стало то, что ранее россиянин публично заподозрил Народицкого в нечестной игре. ФИДЕ подала в комиссию по этике жалобу на Крамника, в ответ тот назвал действия организации травлей.

До этого Минспорт России лишил званий гроссмейстера и мастера спорта шахматиста Владимира Федосеева, переехавшего в Словению и открыто выступившего против специальной военной операции.