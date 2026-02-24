Американские хоккеистки отказались от встречи с Трампом после победы на Олимпиаде

Женская сборная США по хоккею, завоевавшая золото на Олимпиаде-2026, отказалась от встречи с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил NBC Sports .

«В этот момент в связи с ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Олимпийских игр спортсменки не смогут принять участие во встрече. Они были польщены и благодарны за признание», — заявил представитель Федерации хоккея США.

В финале американки обыграли сборную Канады в овертайме со счетом 2:1. Мужская сборная США также одолела канадцев в своем финале с таким же счетом.

Женская команда США является трехкратным олимпийским чемпионом и 11-кратным победителем чемпионатов мира. Ранее посещение Белого дома было традицией для победителей Олимпиад, но в последние годы некоторые спортсмены отказывались от встреч с президентами по политическим или личным причинам.

В начале февраля Трамп назвал неудачником олимпийского фристайлиста Хантера Хесса за его политическую позицию.