Американские фанаты «Вашингтона» поздравили Овечкина с рекордом в НХЛ

Порядка 16 тысяч болельщиков устроили овацию российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на матче с «Вегас Голден Найтс». Хоккеист совершил 700 голевых передач в НХЛ, сообщил «Чемпионат» .

Овечкин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось забросить более 800 шайб и сделать 700 результативных передач. Он занимает вторую строчку в списке лучших снайперов в истории чемпионатов лиги. Форварду 39 лет, он проводит в НХЛ свой 20-й сезон.

В ночь на 16 октября команда из Вашингтона одержала победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:2. Игра прошла на 16-тысячном стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в американской столице.

Ранее Овечкин во время матча с «Нью-Джерси Девилз» сбил с ног судью. Спортсмен в начале игры применил силовой прием против нападающего Томаша Татара и случайно ударил лайнсмена. Тот вылетел за пределы площадки.