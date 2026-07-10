Американская телеведущая блеснула знаниями об участнике ЧМ-2026 и опозорилась

Американская журналистка Ана Каспарян сделала новое «географическое открытие». В эфире шоу The Young Turks на YouTube она заявила, что США в 1/16 чемпионата мира — 2026 играли против двух государств одновременно — Боснии и Герцеговины.

«Балогун заработал красную карточку во время матча между США и Боснией и Герцеговиной. Это две маленькие страны, небольшие государства. Штатам пришлось играть с этими двумя государствами», — отметила журналистка.

Матч США — Босния и Герцеговина состоялся 1 июля в Сан‑Франциско и закончился со счетом 2:0 в пользу американцев. Форвард сборной США Фоларин Балогун заработал удаление во втором тайме.

США завершили выступление на ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, где крупно проиграли команде Бельгии со счетом 1:4. В четвертьфинальной встрече 10 июля бельгийцы сыграют с испанцами. Чемпионат мира завершится 19 июля.