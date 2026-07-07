США вылетели с домашнего чемпионата мира после разгрома от Бельгии

В Сиэтле сборная Бельгии разгромила команду США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

У победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе, еще по голу забили Ханс Ванакен и Ромелу Лукаку. Американцы ответили единственным точным ударом Малика Тилльмана.

В стартовом составе США вышел нападающий Фоларин Балоган, который в матче 1/16 финала получил красную карточку. По правилам спортсмен должен был пропустить следующий матч, однако дисциплинарный комитет ФИФА позволил ему участвовать в игре после звонка президента США Дональда Трампа.

Несмотря на это, хозяева матча все же вылетели с чемпионата мира в 1/8 финала. К этому моменту турнир также покинули Канада и Мексика.

В четвертьфинале 10 июля бельгийцы встретятся с испанцами. Чемпионат мира завершится 19 июля.