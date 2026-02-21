Американская фигуристка по-русски поблагодарила фанатов после золота Олимпиады-2026

Американская фигуристка Алиса Лью по-русски поблагодарила болельщиков после победы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова опубликовал телеграм-канал Okko .

В разговоре с российской журналисткой спортсменка отметила, что делится тем, что ее вдохновляет ее, и старается получать удовольствие от каждого момента — и хорошего, и плохого. Что касается российских поклонников — то американку удивило, что за океаном ее знают и болеют. После этого Лью сказала по-русски «спасибо».

По итогам соревнований представительница сборной США стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав 226,79 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото, третьей стала Ами Накаи. Россиянка Аделия Петросян завершила турнир на шестом месте.