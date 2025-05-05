Александр Емельяненко вернулся к физическим нагрузкам после операции на позвоночнике

Менеджер Александра Емельяненко исключил его возвращение к боям после операции

Перенесший операцию на позвоночнике спортсмен Александр Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии и уже начал передвигаться без посторонней помощи. Об этом 360.ru сообщил менеджер бойца.

Он подчеркнул, что спортсмен чувствует себя хорошо, а врачи спрогнозировали полное восстановление в самое ближайшее время.

«Александр уже встал и пошел самостоятельно без посторонней помощи. Потихоньку уже начал возвращаться к физическим нагрузкам. Поэтому я думаю в скором времени все будет нормально», — заявил представитель Емельяненко.

Он добавил, что о возвращении бойца на ринг после окончательного восстановления речи не идет. Но спортсмен станет участником нового телевизионного шоу.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в начале марта сообщил, что вынужден лечь на операцию из-за возникновения грыжи межпозвоночных дисков, передавившей спинной мозг. Из-за срочной госпитализации спортсмен отменил поединок в Артемом Тарасовым на 29 марта.