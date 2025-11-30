Александр Большунов перед финишем гонки потерял лыжу из-за проблем с креплением

У трехкратного олимпийского чемпиона, лыжника Александра Большунова возникли проблемы с креплением во время гонки на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка России. Поломка случилась перед самым финишем.

Спортсмен смог самостоятельно поправить крепление и продолжил выступление, но из-за задержки не попал в десятку сильнейших. Победу в гонке одержал Сергей Ардашев, вторым стал Илья Семиков, третьим — Алексей Червоткин.

Инцидент стал уже вторым за несколько дней. Так, 29 ноября в полуфинале спринта Большунов столкнулся с Александром Бакуровым. После финиша он подошел к сопернику и толкнул его в плечо. Бакуров упал, а затем, прихрамывая, покинул трассу.

