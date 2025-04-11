Аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина

Официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги в Европе опубликовал речь российского хоккеиста Александра Овечкина, убрав из субтитров слово «русские». Ролик появился в Instagram* НХЛ после рекорда нападающего по голам.

На кадрах, опубликованных на странице NHL Europe, Овечкин говорит фразу «Russians, we did it» («Русские, мы сделали это»). В субтитрах слово «Russians» заменили на «Watching» («наблюдающие, присутствующие»).

Овечкин 6 апреля стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ, забив 895-ю шайбу. Россиянин обогнал канадца Уэйна Гретцки, мировой рекорд которого держался 31 год.

Достижение хоккеиста высоко оценил президент Владимир Путин. Он поздравил Александра Овечкина, назвав его рекорд настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.

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