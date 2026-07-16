Это убивает футбол: Акинфеев жестко раскритиковал главное новшество ЧМ-2026 в США

Легендарный голкипер Игорь Акинфеев в интервью 360.ru раскритиковал внедрение «водопойных пауз» в матчах чемпионата мира, назвав это шоу-элементом, который убивает спортивную динамику и «не совсем футбольную» суть игры.

По мнению голкипера, рекламные паузы, пусть и приносящие огромные доходы, нарушают контакт болельщика с происходящим на поле. «Все, что касается шоу, как любят делать в Америке, наверное, все-таки. Убивает спортивную часть. <…> Я хочу орать и кричать в динамике, когда команды играют, а не смотреть повторы на экранах», — заявил Акинфеев.

При этом он позитивно оценил вместимость стадионов в США, назвав их «крутыми», но подчеркнул, что шоу-составляющая не должна преобладать над спортивной частью.

В завершение беседы вратарь дал напутствие юным спортсменам: «Любить футбол, трудиться и не иметь иллюзий».

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории турниром, где регламент официально предусматривает паузы для приема воды. Согласно решению ФИФА, такие перерывы назначаются на 22-й минуте каждого из таймов и длятся три минуты.

Акинфеев раскрыл формулу футбольного долголетия: главное — не контракты, а преданность игре с самого детства, остальные подробности читайте в материале.