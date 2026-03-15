Акинфеев заявил о серьезном разговоре с командой после поражения от «Балтики»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после поражения от «Балтики» и признал, что команда переживает тяжелое время. Видеообращение вратарь опубликовал в телеграм-канале .

ЦСКА в 21-м туре Российской премьер-лиги уступил в гостях со счетом 0:1. Это было четвертое поражение подряд. Акинфеев не стал скрывать разочарования и рассказал, что после матча ситуацию обсудили внутри коллектива.

«В раздевалке был серьезный разговор и, наверное, то, что мы демонстрируем в этих весенних матчах, я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА», — сказал Акинфеев.

Вратарь подчеркнул, что понимает реакцию болельщиков и не спорит с критикой в адрес команды. По его словам, футболисты сами видят, насколько неудачно выглядят последние результаты.

«Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даем вам надежду на какое-то светлое будущее этими матчами», — заявил футболист.

При этом капитан армейцев призвал болельщиков не оставлять команду без поддержки.

«Мы в одной лодке, и мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти вместе», — добавил он.

Ранее московский ЦСКА отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, оштрафовавшего клуб из-за расистских кричалок в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Армейцы заявили о том, что проведут собственное расследование.