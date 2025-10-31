Агент Де Камарго заявил, что сейчас не время думать об уходе футболиста из ЦСКА
Агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса Лекка Де Камарго заявил, что сейчас не время думать об уходе футболиста из армейского клуба. По его словам, запросы о игроке поступают регулярно, однако официальных предложений о трансфере пока не поступало, написал «Спорт-Экспресс».
«Мы постоянно получаем запросы об игроке, но никогда не получали официальных предложений о переходе его из ЦСКА! Мой партнер Джулиано Бертолуччи и я будем в Лондоне во время следующего международного перерыва и поговорим об этом!» — цитирует Де Камарго RT.
Напомним, что 10 июля Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу». В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах за армейский клуб, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.