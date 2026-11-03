Агент Барбоза счел маловероятным уход Кордобы из «Краснодара» зимой

По словам агента, текущие тенденции не располагают к скорому трансферу 33-летнего колумбийца, хотя окончательные выводы предстоит делать по итогам его выступлений до конца этой части сезона.

Форвард играет за краснодарцев с лета 2021 года после перехода из берлинской «Герты». Действующий контракт рассчитан до лета 2027 года и предполагает возможность продления еще на один сезон. В розыгрыше-2026/27 нападающий провел 11 встреч во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу. Рыночная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет девять миллионов евро.