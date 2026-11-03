Агент Барбоза оценил шансы хавбека ЦСКА Кисляка заиграть в «Монако»

Полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку будет несложно адаптироваться во Франции при переходе в «Монако». Таким мнением с сайтом Metaratings.ru поделился португальский футбольный агент Паулу Барбоза.

По словам Барбозы, 21-летний россиянин — талантливый игрок, у которого достаточно качеств, чтобы проявить себя в другом чемпионате. Возможный трансфер в «Монако» специалист назвал интересным вариантом.

Ранее сообщалось, что спортивный директор французского клуба Тиагу Скуру контактирует с окружением Кисляка. Команда готова изучить предложение по полузащитнику в случае возможной продажи Ламина Камара.

Кисляк — воспитанник ЦСКА, его контракт рассчитан до лета 2029 года. За основную команду «армейцев» хавбек провел 100 матчей, забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач.