Аферисты начали использовать финал ЧМ-2026 для обмана россиян через ставки

Аферисты использовали финал чемпионата мира по футболу, чтобы обманывать российских болельщиков через фейковые ставки. Об этом РИА «Новости» рассказали в сервисе «МТС Защитник».

«Злоумышленники звонят под видом футбольных экспертов и предлагают сделать „выигрышную“ ставку якобы с гарантиями победы определенной команды, ссылаясь на „эксклюзивную инсайдерскую информацию“, — сообщили в сервисе.

Аферисты убеждают потенциальную жертву, что им якобы уже известно, какая команда победит в финале ЧМ-2026. Затем предлагают сделают ставку на победу.

Если человек соглашается, ему присылают ссылку для регистрации на фейковом сайте букмекерской конторы и требуют переводы предоплаты за «экспертный прогноз». Когда деньги получены, «эксперт» исчезает».

Ранее суперкомпьютер Opta назвал фаворитом финального матча чемпионата мира по футболу сборную Испании.