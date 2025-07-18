Адвокат гендиректора «Торпедо» обвинила спортивного журналиста во лжи

Яна Теплякова, адвокат гендиректора футбольного клуба «Торпедо» Москва Валерия Скородумова, обвинила спортивного журналиста Ивана Карпова в распространении фейков о своем подзащитном. Свою позицию она обосновала в разговоре с 360.ru.

Ранее Карпов, ведущий Telegram-канал «Инсайды от Карпа», заявил, что Скородумов якобы раскрыл имена 12 судей, которым давал взятки за нужные ему результаты матчей.

«На самом деле это абсолютно не соответствует действительности. На данный момент никаких показаний Скородумов не дает — ни признательных, ни отрицательных. Сейчас он пока воспользовался 51-й статьей Конституции», — рассказала Теплякова.

Адвокат также отметила, что связывалась с Карповым и спрашивала, почему он говорит и пишет неправду, но журналист ничего ей не ответил.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запретил Скородумову на 10 лет работать в футболе и исключил «Торпедо» из Премьер-лиги.