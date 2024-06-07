Адвокат бывшей жены Сафонова подтвердил запрет на выезд голкипера из России

Фото: РИА «Новости»

Вратарю «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову действительно запрещен выезд из России. Об этом сообщил юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей жены голкипера изданию «Спорт-экспресс».

«Относительно установления запрета на выезд за пределы РФ Матвея Сафонова, насколько мне известно, судебный пристав действительно принял такое постановление и ограничил ему выезд за пределы страны», — заявил Шилов.

При этом юрист не стал подтверждать или опровергать информацию по размеру задолженности Сафонова бывшей супруге.

Ранее стало известно, что переход Сафонова в ПСЖ оказался под угрозой срыва, из-за того что футболисту запретили покидать Россию. По сообщению Telegram-канал Baza, голкипер задолжал бывшей супруги алименты на сумму 60 миллионов рублей. По словам Максима Шилова, Сафонов предпринимает «все возможные и невозможные действия», чтобы не выплачивать долг.

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