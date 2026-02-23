Аделина Сотникова вышла на лед через три недели после родов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, как восстанавливалась после рождения второго ребенка. О возобновлении тренировок она заявила в интервью Super.ru .

По словам спортсменки, универсальных рекомендаций по возвращению в форму нет, все зависит от конкретной ситуации.

«Никаких советов, потому что после первых родов я была в большом весе. Со вторыми родами повезло намного больше. Я смогла вернуться очень быстро в форму», — поделилась Сотникова.

К тренировкам фигуристка вернулась рано, но решение приняла после консультации с врачом.

«Мне сказали просто не прыгать выше головы, а равномерно приходить в форму и кататься», — подчеркнула она.

Сотникова также затронула тему спорта в жизни старшего сына Адриана, которому в этом году исполнится четыре года. По ее мнению, спорт точно должен присутствовать в жизни ребенка и он уже им занимается. Фигуристка отметила, что семья планирует попробовать разные секции и принять решение по интересам ребенка.

Сотникова родила второго малыша в январе 2026 года. Пол и имя новорожденного они с супругом, теннисистом Дмитрием Попко, пока не раскрыли.