Аделия Петросян стала двукратной чемпионкой России по фигурному катанию

Аделия Петросян второй раз подряд победила на чемпионате России по фигурному катанию. На соревновании, проходящем в Омске, 17-летняя спортсменка показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программах и выиграла с 262,92 балла.

Серебро досталось Дарье Садковой (234,69 балла), третий результат — у Алины Горбачевой (223,92). Фигуристки, занявшие первые два места, представляют школу Этери Тутберидзе.

Накануне Международный союз конькобежцев объявил, что допустит до квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане российских и белорусских фигуристов, шорт-трекистов и представителей конькобежного спорта, но в нейтральном статусе, без права на пресс-конференции и комментарии для СМИ.

Ранее Петросян рассказала, чем займется по окончании карьеры. Она заявила, что не хочет идти в журналистику, поскольку у нее проблемы с дикцией.