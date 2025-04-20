Отказ украинской гимнастки фотографироваться на пьедестале вместе бывшей российской спортсменкой — это абсолютная глупость. Такое заявление в беседе с изданием «ВсеПроСпорт» высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук победила на этапе Кубка мира, но отказалась фотографироваться с представляющей Кипр Верой Туголуковой и белорусской спортсменкой Анастасией Салос.

«Украинские спортсмены будут и дальше устраивать такие акции протеста, у них нет другого выбора. Дома их, к сожалению, захейтят и жестко покарают за совместное фото с русскими. <…> Хотя все понимают, что такое поведение — абсолютная глупость», — заявила Журова.

Депутат задалась вопросом, что будут делать украинские спортсмены, когда после подписания мирного договора российские атлеты вернутся на международную спортивную арену. Если украинцы продолжат убегать с пьедестала, отказываться жать руки, то международные федерации будут их наказывать. Журова указала, что Украина использует спорт в политических целях.

Российские спортсмены впервые за шесть лет выступят на летней Универсиаде, которая пройдет в Германии. Последний раз сборная России участвовала в состязаниях в 2019 году, тогда Универсиада проходила в Неаполе.