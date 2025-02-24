Журналистку с Ямала потеряли в Таиланде. Она неделю не выходила на связь
Директор «Миг» Солодов: пропавшая в Таиланде журналистка 26 февраля будет дома
Корреспондент ямальского медиахолдинга «Миг» пропала в Таиланде и спустя неделю нашлась живой и невредимой. Директор компании Максим Солодов рассказал 360.ru подробности случившегося.
Ранее Telegram-канал Shot писал, что 36-летняя женщина одна полетела в Паттайю отмечать день рождения. В день предполагаемого возвращения в Россию она выселилась из гостиницы, но в аэропорту так и не появилась. Предположительно, у журналистки украли телефон и деньги, поэтому она и не выходила на связь все это время.
«Я по видео с ней разговаривал. Целая, с ней рядом мой человек доверенный, который там отдыхает. Все хорошо», — рассказал Солодов.
По его словам, уже в среду журналистка будет дома. Подробностей происшествия он не сообщил.
Ранее в Таиланде нашли другого российского туриста — веб-дизайнера, пропавшего три недели назад. Он потерял память и находится в полицейском участке.