Журналистку с Ямала потеряли в Таиланде. Она неделю не выходила на связь

Ранее Telegram-канал Shot писал, что 36-летняя женщина одна полетела в Паттайю отмечать день рождения. В день предполагаемого возвращения в Россию она выселилась из гостиницы, но в аэропорту так и не появилась. Предположительно, у журналистки украли телефон и деньги, поэтому она и не выходила на связь все это время.

«Я по видео с ней разговаривал. Целая, с ней рядом мой человек доверенный, который там отдыхает. Все хорошо», — рассказал Солодов.

По его словам, уже в среду журналистка будет дома. Подробностей происшествия он не сообщил.

Ранее в Таиланде нашли другого российского туриста — веб-дизайнера, пропавшего три недели назад. Он потерял память и находится в полицейском участке.