Пропавшего больше трех недель назад россиянина Соголаева нашли в Таиланде с амнезией

Российские волонтеры нашли в Таиланде пропавшего три недели назад россиянина, веб-дизайнера Александра Соголаева. Он потерял память, его обнаружили в полицейском участке, сообщила РИА «Новости» участница русскоязычного волонтерского интернет-сообщества в таиландских соцсетях Юлия Базарова

Соголаев работал в Таиланде веб-дизайнером удаленно с ноября. Мужчина пропал 1 февраля, после того как проводил в аэропорту навещавшую его мать. Россиянин должен был заселиться в снятую квартиру, но так и не появился в ней. На звонки он также не отвечал.

«Мы нашли его в полицейском участке района Патхумван в центре Бангкока, без вещей, денег и документов. У него амнезия и уже заживающие множественные травмы, как от избиения, он почти ничего не помнит, в первые дни даже не узнавал родных и знакомых», — рассказала волонтер.

Соголаев провел несколько дней в государственной таиландской больнице Сирират, к нему постепенно стала возвращаться память. Мужчина уже прилетел в Москву в сопровождении матери.

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