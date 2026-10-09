Журналист Le Figaro ожидал увидеть «милитаризованный форпост», а нашел комфортную жизнь на Южных Курилах

Корреспондент французской газеты Le Figaro Ален Барлюе осуществил давнюю мечту и побывал на Южных Курилах. О впечатлениях он рассказал «Губернским ведомостям».

По его словам, он несколько лет хотел посетить Курильские острова. Четыре дня журналист провел на Кунашире. Он увидел кальдеру вулкана Головнина, фумарольное поле Менделеева и окрестности Южно-Курильска.

«Великолепная природа, уникальная. Очень хотел увидеть медведей, но не получилось. А местные жители мне сказали, что это совсем неплохо, что мы их не встретили. Лисы попадались часто», — рассказал Барлюе.

Больше всего его впечатлили люди. Он познакомился с местной жительницей Оксаной Ризнич, обустроившей экотропу на дальневосточном гектаре. Также он посетил школы, детсады и музеи.

«Я не увидел принципиальной разницы между жизнью в Сахалинской области и, например, в Москве. Транспорт ходит четко, магазины хорошо обеспечены, дефицита товаров нет», — поделился журналист.

До поездки француз представлял остров чем-то похожим на Северный Кипр.

Барлюе работает в России семь лет. Его предки по материнской линии родом из Ростовской области. Русский язык он учил сам. Журналист признался, что обожает русскую культуру и часто бывает в Третьяковской галерее.