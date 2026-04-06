Захарова рассказала о работе над продлением безвизового режима между Россией и Китаем

Россия и Китай начали межведомственную проработку вопроса о продлении безвизового режима. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала на полях форума «Крылья женщины».

«Вопрос продления безвизового режима РФ и Китая — в межведомственной проработке», — заявила дипломат.

По ее мнению, инициатива по сохранению безвизового режима зарекомендовала себя положительно. На практике этот механизм также может стать очень востребованным и укрепить отношения между двумя странами.

Ранее туристические эксперты сообщили, что Китай вошел в топ-5 стран по количеству поездок из России. Во многом такой результат стал возможен благодаря безвизовому режиму.