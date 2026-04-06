Турэксперт Горин объяснил популярность Китая у российских туристов безвизовым режимом

Китай решил продлить безвизовый режим для граждан России еще на один год. Страна стала одним из самых популярных направлений для российских туристов по нескольким причинам, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Ридусом» .

По его словам, Китай входит в топ-5 стран по количеству туристических поездок из России, во многом благодаря безвизовому режиму.

«Рост количества поездок в Китай из России составил 30% по итогам 2025 года, по сравнению с 2024. Это очень хорошая динамика», — отметил эксперт.

Он обратил внимание и на другой аспект. Между Россией и Китаем развита география перелетов, а остров Хайнань стал настоящим хитом: за прошлый год его посетило полмиллиона россиян, и поток продолжает расти.