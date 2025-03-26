Заболевшие туристы раздувают проблему. Угрожает ли скарлатина отдыхающим в Таиланде?

Telegram-канал Shot сообщил о вспышке скарлатины среди российских туристов в Таиланде. По его информации, десятки человек заболели за последние недели в Паттайе, на Пхукете и в других регионах. Так ли это, рассказал 360.ru вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Ситуация абсолютно стабильная. Мы в очередной раз видим, что информация, распространяемая рядом Telegram-каналов, ни в коей мере не отражает текущую ситуацию на курортах Таиланда», — подчеркнул он.

Мурадян допустил, что отдельные туристы действительно заболели, но подчеркнул, что ситуация не носит массового характера, и пообещал обратиться в российские органы правопорядка за распространение фейков.

В январе АТОР опровергала слухи о том, что среди российских туристов в том же Таиланде произошла вспышка гриппа.