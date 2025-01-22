АТОР опровергла слухи о вспышке гриппа среди российских туристов в Таиланде

Туроператоры опровергли информацию о том, что в Таиланде фиксируется всплеск заболеваний среди российских туристов. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По ее данным, путешественники не заявляли турфирмам о жалобах на самочувствие.

«Туркомпании-члены АТОР, ведущие таиландское направление, сигналов и жалоб на здоровье от туристов не получали, как и принимающая сторона — таиландские туркомпании», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что на тайских курортах стали массово болеть российские туристы, из-за чего местный департамент по контролю заболеваний усилил в стране эпиднадзор за птичьим гриппом. В публикациях отмечали, что в отелях живут множество больных путешественников, которые жалуются на потерю голоса, першение в горле, сильный озноб и высокую температуру. По информации Telegram-каналов, врачи диагностировали у большинства заболевших грипп.