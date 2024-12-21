Вылет самолета из Шереметьева в Шарм-эль-Шейх перенесли на 07:00 22 декабря

Вылет самолета из Шереметьева в Шарм-эль-Шейх снова перенесли — теперь на 07:00 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Запланированное время вылета изменилось в связи с ожиданием резервного воздушного судна», — объяснили в надзорном ведомстве.

Изначально рейс должен был вылететь в 05:50 20 декабря, однако из-за технической неисправности отправление сначала отложили на 10 часов, а потом начали переносить снова и снова.

Туроператоры при этом не отвечали на звонки клиентов, а дежурные менеджеры вместо информации давали только талоны на питание и капсулы для сна.

Часть туристов купила билеты на ближайшие рейсы и улетела, но многие остались в Шереметьеве — и, узнав о вылете полупустого самолета в Египет, устроили бунт. Одного из туристов задержали.