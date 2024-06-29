«Выиграть в лотерею». Россиянам посоветовали не рассчитывать на горящие путевки

Цены на отдых в Турции выросли, однако курорты этой страны по-прежнему пользуются популярностью у россиян. Причину назвала турэксперт, руководитель турфирмы «Лето пройм» Юлия Савицкая в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой. Специалист также перечислила более бюджетные направления для отдыха.

Если говорить о глобальной тенденции, то Турция сейчас остается в лидерах, отметила эксперт.

«Лайфхак здесь очень простой. Многие использовали акции по раннему бронированию, и за счет этого смогли сохранить себе такую хорошую, достойную стоимость. Сейчас эти повышения [цен] на них никак не сказываются», — подчеркнула Савицкая.

Россиянам проще добраться до Турции с логистической точки зрения. К тому же цены на отдых там примерно такие же, как и в России.

«Здесь уже зависит именно от предпочтений туристов, что они хотят посмотреть: либо что-то новое, по нашей стране попутешествовать, либо уже хорошо известные курорты, к которым привыкли и из года в год ездят отдыхать всей семьей и друзьями», — добавила специалист.

Рассчитывать на горячие путевки россиянам не стоит — туроператоры не выкупают огромное количество чартеров, которые горели, как раньше.

«Поэтому рассчитывать на горящие путевки, это как рассчитывать выиграть в лотерею», — объяснила эксперт.

По ее словам, более бюджетно отдохнуть можно Египте и ОАЭ. Савицкая включила в это же список Таиланд. Также вырос спрос на экскурсии в Китай.

Ранее стало известно, что в структуру обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» войдет федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». У туристов станет больше выбора, а цены на отдых не вырастут.