Круглогодичный отдых. Российские курорты привлекут больше туристов благодаря нацпроекту

В структуру обновленного нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» войдет федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», включающий создание круглогодичных морских курортов. У туристов станет больше выбора, при этом цены на отдых не вырастут, отметил в беседе с 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он пояснил, что нацпроект, который будет реализовываться с 2025 по 2030 годы, затронет девять курортов, в том числе калининградское взморье, Санкт-Петербург, «Новую Анапу» на черноморском побережье, новые территории на Азовском море (туда входит и Запорожье), территории у Японского моря, рядом с Владивостоком, и Байкал. Общий объем государственного финансирования составит 103 миллиарда рублей. Средства направят на развитие инфраструктуры, обустройство курортов. Кроме того, на площадки зайдут инвесторы.

«Порядка 10 миллионов человек дополнительно смогут отдыхать там ежегодно. Добавится около 73 тысяч номеров. Естественно, будет диверсифицирована структура отдыха, причем круглогодичного. Строятся и учреждения санаторно-курортного типа, и гостиницы, появляются средства досуга, развлечения и прочее. В целом это повлияет и на регионы — и даст возможность россиянам выбирать отдых. Потому что сейчас только на транспорт люди зачастую тратят от 20% до 50-60%», — рассказал Барзыкин.

По его словам, туристы смогут отдыхать ближе к курортам.

«Цены этот проект не повысит. Понизятся ли они — уже от многих факторов будет зависеть», — подытожил эксперт.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания предположил, что его страна в 2024 году станет лидером по количеству отдыхающих российских туристов.