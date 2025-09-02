Введение Китаем безвиза для россиян назвали историческим моментом

Долгожданное введение безвизового режима в Китае для россиян станет историческим моментом для всего туристического рынка. Об этом 360.ru сообщил член Российского союза туриндустрии, туроператор ITM Group.

«Это не просто административное упрощение, а прямой катализатор взрывного роста турпотока. Мы прогнозируем переход Китая из категории „экзотики“ в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян, наравне с Турцией и Таиландом», — подчеркнули представители индустрии.

По их словам, новые условия въезда уберут ключевой барьер — стоимость и сложность оформления визы. Это особенно важно для спонтанных поездок и семейного отдыха. Российский бизнес подготовился к всплеску турпотока и разработал новые групповые и индивидуальные маршруты, а также нарастил партнерство с китайскими коллегами.

Ожидается не только рост объемов классического познавательно туризма, но и бум таких форматов, как гастротуры, экотуризм, поездки на масштабные международные выставки и бизнес-мероприятия.

«На наш взгляд, теперь 2025 год можно смело назвать настоящим „Годом Китая“ для российских путешественников», — добавили в ITM Group.

Китай введет пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян с 15 сентября. Он будет действовать до 14 сентября 2026 года.