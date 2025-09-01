Все включено и давно известно: почему российские туристы все еще любят Турцию

Президент Владимир Путин сообщил, что российские туристы заняли первое место по числу приезжающих в Турцию. Российский союз туриндустрии и его члены прокомментировали 360.ru эту информацию.

Туроператор ITM Group рассказал, что главные преимущества Турции — безвизовый режим, прямые и не очень продолжительные перелеты, развитая инфраструктура, в том числе система «все включено», и русскоязычный сервис.

«Не стоит также забывать, что Турция — это также и разнообразие курортов и исторических достопримечательностей. Сочетание пляжного отдыха с экскурсиями — самый популярный вид отдыха у туристов любой страны», — добавили там.

Сказывается и психологический момент: страна давно изучена туристами, есть множество отзывов и маршрутов.

Туроператор Fun & Sun назвал еще один немаловажный фактор — продолжительный пляжный сезон.

«Купаться здесь можно начиная с конца апреля и до начала ноября», — сообщил представитель компании.

Ранее эксперт Тариел Гажиенко назвал Анталию, Бодрум и Кемер комфортными местами для осеннего отдыха на море.