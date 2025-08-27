Турэксперт Гажиенко назвал Анталию, Бодрум и Кемер наиболее привлекательными местами для отдыха осенью

Осень — подходящее время для бюджетного отдыха с комфортными температурами и сниженными ценами. Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко в беседе с Life.ru сообщил, что Турция остается популярным направлением благодаря приятным погодным условиям и доступным ценам.

Он отметил, что осенью особенно привлекательны Анталия, Бодрум и Кемер. В это время можно не только отдохнуть на пляже, но и посетить экскурсии по достопримечательностям, таким как древний город Перге и мечети Стамбула.

Египет также остается любимым направлением среди российских туристов благодаря комфортной погоде и доступным ценам. По словам Гажиенко, вдвоем можно улететь отдохнуть на неделю за 120–150 тысяч рублей.

Эксперт также порекомендовал рассмотреть Армению для культурного туризма, Катар как более доступную альтернативу ОАЭ и Узбекистан за национальную кухню и архитектурные достопримечательности.