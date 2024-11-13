Возвращение Booking.com: благо или проблема для россиян?

Депутат Госдумы Антон Горелкин поднял тему перехода онлайн-сервисов бронирования путешествий под российскую юрисдикцию на фоне слухов о возвращении в страну агрегатора Booking.com. В стриме 360.ru с Региной Ореховой генеральный директор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов объяснил, в чем опасность использования иностранного сервиса для бронирования.

Несмотря на выгодные предложения от Booking.com, использование иностранного онлайн-сервисом может быть опасным, пояснил Арутюнов. Крупные агрегаторы ведут несправедливую конкурентную борьбу, считает глава туристической компании. Booking.com предоставляет большие скидки, но при этом не компенсируют издержки в случае проблем. Агрегатор имеет возможность опускать цены и работать в минус, пополняя оборотные средства за счет средств граждан, отметил Арутюнов.

Российским потребителям это выгодно, но только до того момента, пока агрегатор выполняет обязательства.

«Но если у вас будут проблемы, вам придется обращаться в случае Booking.com в Голландию, например, и вести судебное разбирательство с Голландией. Что не очень на самом деле удобно и приятно», — пояснил Арутюнов.

Он отметил, что фонды создаются именно на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы пользователи могли получить помощь и возмещение средств. Арутюнов признал, что пока российские агрегаторы не могут заменить такого гиганта, как Booking.com.

«Наши агрегаторы тоже подрастают. Есть и „Яндекс.Путешествия“, и „Островок“, и многие другие. Многие операторы делают свои отдельные онлайн-сервисы бронирования. Они тоже подрастают, им надо, конечно, дать вырасти», — заявил гендиректор туркомпании.

Арутюнов подчеркнул, что он не сторонник запрета Booking.com в России. Однако россиянам необходимо предоставить объективную информацию о рисках и уровне ответственности, когда они бронируют на сторонних ресурсах свои путешествия.