Горелкин призвал перевести под юрисдикцию РФ сервисы бронирования отелей

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин затронул тему перехода онлайн-сервисов бронирования гостиниц под российскую юрисдикцию. В своем Telegram-канале он опубликовал сообщение одного из подписчиков, который возмутился, что иностранные сервисы могут сливать персональные данные российских туристов.

Помимо классификаторов, существуют и другие интернет-сервисы, владение которыми за границей сопряжено с серьезными рисками, отметил он. По мнению подписчика, российский рынок должен принадлежать в первую очередь отечественным компаниям.

«Может быть, пора сделать закон ограничивающий долю владения иностранцев, по аналогии с классифайдами, но для сервисов бронирования гостиниц?» — написал читатель.

Горелкин поблагодарил подписчика за идею. Он подчеркнул, что действительно требования к преимущественному российскому контролю в структуре управления должны быть одинаковыми для всех крупных интернет-сервисов.

В начале марта 2022 года популярный сервис Booking.com, долгое время занимавший лидирующие позиции на рынке краткосрочной аренды жилья в России, приостановил работу. Но уже летом 2023 года самым востребованным агрегатором для бронирования гостиниц и отелей стал «Яндекс Путешествия», который обошел даже Ostrovok по количеству пользователей.