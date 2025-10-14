Во всем виноват Трамп? СМИ сообщили о локдауне в Египте из-за саммита

Shot сообщил о локдауне в Египте из-за саммита, но РСТ это опроверг

Российских туристов не выпускают из отелей и лишили крепкого алкоголя из-за саммита в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Кроме того, канал сообщает, что отдыхающим не разрешают выходить в море. Многие гиды отказываются возвращать деньги за забронированные экскурсии и предлагают перенести их на более поздние даты.

Однако эксперт Российского союза туриндустрии, управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина опровергла сообщения о локдауне. По ее словам, экскурсии проходят в штатном режиме, но в отелях недалеко от мест переговоров могут проводить дополнительные проверки, а отдельные улицы временно перекрывают, чтобы пропустить кортежи.

«В целом ситуация остается стабильной и не оказывает значительного влияния на комфорт туристов», — подытожила она.

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что вручит президенту США Дональду Трампу высшую награду страны — орден Нила.